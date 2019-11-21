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12:21 21.11.2019

Посольства США и Франции поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы

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Посольства США и Франции поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы

США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана, сообщило посольство США в Украине на странице в Twitter.

"Шесть лет назад в этот день отважные украинцы, полные решимости достичь лучшего, европейского будущего, собрались на Майдане и начали требовать изменений. США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана", - говорится в сообщении по поводу Дня достоинства и свободы в Украине.

Также приуроченное к годовщине двух украинских революций заявление сделало посольство Франции в Украине.

"Мы чтим украинцев, которые во время Оранжевой революции 2004 г. и Революции достоинства 2013 г. на Майдане сплотились в стремлении к глубоким демократическим переменам и процветанию", - сообщило французское дипломатическое представительство в Twitter.

Как сообщалось, 21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.

Теги: #сша #франция #день_достоинства
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