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11:13 21.11.2019

В Австралии возникло более 60 новых очагов лесных пожаров, жители винят политику правительства по климату

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В Австралии возникло более 60 новых очагов лесных пожаров, жители винят политику правительства по климату

Власти Австралии обратились к жителям штата Виктория на юго-востоке страны с призывом оставаться в помещениях из-за возникновения новых очагов лесных пожаров, поскольку уже эвакуироваться они уже не успеют, сообщают в четверг местные и западные СМИ.

"Уходить уже слишком поздно. Самый безопасный вариант - укрыться в помещении немедленно", - говорится в предупреждении пожарного управления штата Виктория.

В четверг возникло более 60 очагов пожаров по всему штату, в частности близ городов Рочестер, Страталлан, Эчака и Балларат. Службы пожарной безопасности пытаются сдержать распространение пожаров, сбрасывая воду с вертолетов.

Ранее власти штата Виктория впервые за 10 лет объявили красный уровень опасности, который указывает на то, что пожары могут распространяться стремительно, а их характер отличается непредсказуемостью и неуправляемостью.

В свою очередь жителям Сиднея рекомендовали держать детей в помещении из-за густого дыма, который стоит над городом уже третий день: город окутан густым смогом из-за непрекращающихся пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

Власти Сиднея также намерены ввести жесткие ограничения на потребление воды. В частности, с декабря жителей будут штрафовать в случае использования воды для полива садов и мытья автомобилей.

Жители города требуют от премьер-министра страны Скотта Моррисона решить проблемы, связанные с изменением климата, но он отрицает, что пожары могут быть связаны с его политикой.

"Какие-либо предположения о том, что Австралия, на которую приходится 1,3% мировых выбросов парниковых газов, оказывает непосредственное воздействие на пожары, которые происходят здесь (в Австралии - ИФ) или где-либо еще в мире, не имеют убедительных научных доказательств", - заявил Моррисон в эфире радио ABC.

Он подчеркнул, что Австралия "вносит вклад" в борьбу с пожарами.

Около двух недель пожарные в Австралии ведут борьбу с многочисленными опасными лесными пожарами, из-за которых уже погибли по меньшей мере шесть человек. Одной из главных причин пожаров стала продолжительная засуха.

Теги: #пожары #австралия
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