Зеленский поздравил десантников с профессиональным праздником, а Загороднюк поблагодарил за службу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-десатнников с профессиональным праздником - Днем десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Вы - воины, которые способны эффективно действовать в любых условиях боевой обстановки, несмотря на сопротивление стихий и врага… Вы способны уверенно преодолевать все угрозы и побеждать. Вы всегда первые там, где труднее, где требуется отвага, скорость и решительность", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства в четверг.

От имени украинского народа Зеленский выразил благодарность всему личному составу и ветеранам десанта "за героизм и верность военной присяге", пожелал им и их родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины.

"Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства", - говорится в тексте поздравления.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поблагодарил украинских десантников за службу.

"Уже два года как вы носите бордовые береты и произносите "Всегда первые!" так уверенно и убедительно, что только откровенным врагам хочется проверить эти слова на прочность. Во время агрессии России вы участвовали в едва не каждом бою… А почти 500-километровый тыловой рейд 95-й аэромобильной (в настоящее время десантно-штурмовой) бригады в августе 2014 года - это вообще образец того, что оружие оккупантов бессильно перед вашим боевым духом. Спасибо за службу!", - написал руководитель ведомства на своей странице в соцсети Facebook в четверг.