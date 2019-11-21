Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщил сайт NASAspaceflight, публикующий видеозапись с места события.

Взрыв произошел в среду по местному времени во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью.

Комментирую произошедшее, компания SpaceX указала, что "целью нынешнего испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным".

Компания Илона Маска планировала в декабре провести первый испытательный полет опытной ракеты Starship на высоту до 20 км.

Во время нынешнего испытания ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии. Ее головная часть все еще находится в сборочном цехе.

Наблюдатели отмечают, что авария, безусловно, поставит крест на ракете Mk1 и затормозит программу Starship в целом.

По имеющимся данным, компания SpaceX теперь планирует заниматься улучшенной версией ракеты - Mk3. Еще в сентябре Илон Маск отметил, что процесс сборки Mk3 будет не только сильно отличаться, но и займет значительно меньше времени, чем сборка Mk1.

Илон Маск впервые представил проект создания новой сверхтяжелой многоразовой космической ракеты Starship в 2017 году. Она состоит из многоразовой стартовой ступени и многоразовой интегрированной второй ступени с космическим кораблем, доступной в трех модификациях: пилотируемого или грузового корабля, топливного танкера или корабля для доставки спутников. Ракета должна доставлять на низкую околоземную орбиту грузы массой до 150 тонн. Старт коммерческих полётов на Starship компания планировалось начать уже в 2022 году.