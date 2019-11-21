В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

В Киеве в субботу, 23 ноября, пройдут поминальные панихиды, реквием, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу", также в учреждениях образования и культуры запланированы тематические выставки, показ фильмов, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Ко Дню памяти жертв голодоморов, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, в столице пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу". С целью чествования на должном уровне жертв Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массовых голоду 1921-1923 и 1946-1947 годов, утвержден соответствующий план мероприятий", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в среду.

В частности, 23 ноября проведут траурные мероприятия на территории Национального музея Голодомора-геноцида (ул.Лаврская, 3) с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей.

В этот день в 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

В эту субботу на территории Киева будет приспущен Государственный Флаг Украины.

Также ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

23 ноября в храмах будут проводить поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине.

22 ноября организуют встречу-реквием "Голод 33-го - боль души и память сердца" в Центральной библиотеке им. Т. Шевченко для детей Киева. В этот же день состоятся лекции и просмотр документального фильма в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

До 30 ноября будет проходить выставка-реквием "Не погаснет в сердце памяти свеча" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".

До 29 ноября в Государственном архиве г.Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

В ноябре организуют показы документально-хроникальных фильмов: Украинской драмы режиссера Олеся Янчука "Голод-33" (1991) по мотивам повести Василия Барки "Желтый князь" и документальной ленты режиссера, писательницы и журналистки Анны Гон "Жернова" (2008) в коммунальных кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм".

В учебных заведениях Киева в течение ноября пройдут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, мемориальные мероприятия, книжные и фотовыставки. Для школьников организуют экскурсии в Национальный музей Голодомора-геноцида.

Голодомор - это геноцид украинского народа, совершенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью или частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него" и Закона Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" от 28 ноября 2006 года.

Всесоюзная коммунистическая пария (большевиков) и правительство СССР в 1932-1933 годах организовали искусственный голод на территории Украинской ССР и Кубани. Чтобы исключить сопротивление украинцев становлению и утверждению коммунистического тоталитарного режима, осенью 1932 года коммунисты начали специальную карательную операцию - массовый искусственный голод.

Вследствие умышленно созданных условий, несовместимых с жизнью, через несколько месяцев в 1932-1933 годах в Украине погибли миллионы людей. К сожалению, страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет ведения статистики смертности делает невозможным установление точного количества и исчерпывающего поименного списка жертв.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.