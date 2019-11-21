События

08:23 21.11.2019

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине

3 мин читать
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине

В Киеве в субботу, 23 ноября, пройдут поминальные панихиды, реквием, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу", также в учреждениях образования и культуры запланированы тематические выставки, показ фильмов, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Ко Дню памяти жертв голодоморов, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, в столице пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу". С целью чествования на должном уровне жертв Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массовых голоду 1921-1923 и 1946-1947 годов, утвержден соответствующий план мероприятий", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в среду.

В частности, 23 ноября проведут траурные мероприятия на территории Национального музея Голодомора-геноцида (ул.Лаврская, 3) с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей.

В этот день в 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

В эту субботу на территории Киева будет приспущен Государственный Флаг Украины.

Также ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

23 ноября в храмах будут проводить поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине.

22 ноября организуют встречу-реквием "Голод 33-го - боль души и память сердца" в Центральной библиотеке им. Т. Шевченко для детей Киева. В этот же день состоятся лекции и просмотр документального фильма в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

До 30 ноября будет проходить выставка-реквием "Не погаснет в сердце памяти свеча" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".

До 29 ноября в Государственном архиве г.Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

В ноябре организуют показы документально-хроникальных фильмов: Украинской драмы режиссера Олеся Янчука "Голод-33" (1991) по мотивам повести Василия Барки "Желтый князь" и документальной ленты режиссера, писательницы и журналистки Анны Гон "Жернова" (2008) в коммунальных кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм".

В учебных заведениях Киева в течение ноября пройдут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, мемориальные мероприятия, книжные и фотовыставки. Для школьников организуют экскурсии в Национальный музей Голодомора-геноцида.

Голодомор - это геноцид украинского народа, совершенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью или частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него" и Закона Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" от 28 ноября 2006 года.

Всесоюзная коммунистическая пария (большевиков) и правительство СССР в 1932-1933 годах организовали искусственный голод на территории Украинской ССР и Кубани. Чтобы исключить сопротивление украинцев становлению и утверждению коммунистического тоталитарного режима, осенью 1932 года коммунисты начали специальную карательную операцию - массовый искусственный голод.

Вследствие умышленно созданных условий, несовместимых с жизнью, через несколько месяцев в 1932-1933 годах в Украине погибли миллионы людей. К сожалению, страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет ведения статистики смертности делает невозможным установление точного количества и исчерпывающего поименного списка жертв.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

Теги: #киев #мероприятия #голодомор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:49 21.11.2019
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

08:02 21.11.2019
В Киеве 21 ноября отметят День Достоинства и Свободы

В Киеве 21 ноября отметят День Достоинства и Свободы

05:22 21.11.2019
Киевсовет планирует призвать парламент справедливо распределять налоги для столицы

Киевсовет планирует призвать парламент справедливо распределять налоги для столицы

11:06 20.11.2019
Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Святошинском районе Киева

Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Святошинском районе Киева

09:44 20.11.2019
В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

09:44 20.11.2019
В Киеве в результате ДТП погибли 2 человека, еще 11 пострадали

В Киеве в результате ДТП погибли 2 человека, еще 11 пострадали

10:54 19.11.2019
В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел

В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел

15:36 18.11.2019
В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

11:27 18.11.2019
S&P повысило рейтинг Киева до "В" со стабильным прогнозом

S&P повысило рейтинг Киева до "В" со стабильным прогнозом

05:32 18.11.2019
В Киеве начали разработку энергетической стратегии до 2030 года

В Киеве начали разработку энергетической стратегии до 2030 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены семь украинских военных

Зеленский о высказываниях Коломойского: о международных отношениях и векторе Украины должен думать президент, а не отдельные бизнесмены

Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден заявил, что Трамп и Россия не хотят видеть его президентом США

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены семь украинских военных

Граждане ЕС уверены, что членство в союзе делает внешнюю торговлю лучше

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 27 ноября

Зеленский способствовал выделению квартир 15 семьям перемещенных лиц на Луганщине

Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск избран президентом ЕНП

Зеленский: с "прослушкой" у Трубы будем разбираться, переписку "Джокера" читал, но не знаю, кто это такой

Зеленский о высказываниях Коломойского: о международных отношениях и векторе Украины должен думать президент, а не отдельные бизнесмены

Зеленский хотел бы, чтобы до встречи в Нормандском формате было как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе

Зеленский отмечает, что договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей из РФ без каких-либо условий, а "просто по телефону"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА