В Киеве 21 ноября отметят День Достоинства и Свободы

В Киеве 21 ноября пройдут мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия приуроченные Дню Достоинства и Свободы, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Ко Дню Достоинства и Свободы в столице в течение ноября пройдут мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия. В частности, 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни и в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоятся мероприятия, приуроченные Дню Достоинства и Свободы. А на Майдане Независимости (со стороны Главпочтамта) откроется фотовыставка "Два века - одна война", – сказано в сообщении на сайте мэрии.

Участие в памятных мероприятиях и церемониях возложения цветов примут представители городской власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участники революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годов, участники Антитеррористической операции и операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Для воспитанников Дворца детей и юношества в этот день будет организована встреча "Революция Достоинства - революция свободы" с участниками событий. В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" пройдет встреча с "живой книгой" и выставки материалов "Евромайдан: как победило достоинство".

Накануне, 20 ноября, на Майдане Независимости стартует выставочный проект ко Дню Достоинства и Свободы "100 лет борьбы", который продлится до 1 марта. В Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей г.Киева проведут встречу-дискуссию "События, изменившие Украины".

До 27 ноября киевляне могут посетить выставку литературы "Украина превыше всего" в Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых. А также до 26 ноября ознакомиться с экспонатами выставки архивных документов "Ко Дню Достоинства и Свободы" в Государственном архиве г.Киева.

Кроме того, в течение всего ноября пройдут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, творческие проекты, конкурсы и квесты, встречи учащейся молодежи с участниками Революции Достоинства и ООС, возложение цветов к памятным знакам участникам Революции Достоинства, проведение мемориальных мероприятий у памятных знаков, расположенных на территории образовательных учреждений Киева.