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07:29 21.11.2019

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены семь украинских военных

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Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены семь украинских военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получили семь украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 ноября, ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела: неподалеку Березовой - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела: вблизи Южного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Гладосово - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новотошковского - из стрелкового оружия.

"В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям", – подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка
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