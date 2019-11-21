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05:22 21.11.2019

Киевсовет планирует призвать парламент справедливо распределять налоги для столицы

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Киевсовет планирует призвать парламент справедливо распределять налоги для столицы

Депутаты постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовали проект обращения в Верховную Раду Украины по справедливому распределению налога на доходы физических лиц для столицы, сообщили в пресс-службе совета.

"Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, большую часть налога на доходы физических лиц - 60% столица отдает в государственный бюджет. Вместе с тем, другие города передают только 25% доходов от НДФЛ", – говорится в сообщении на сайте совета в среду.

"Сейчас право киевлян на использование налога на доходы физических лиц, уплаченного на территории города, существенно ограничивается положениями действующего Бюджетного кодекса по сравнению с другими территориальными общинами. Киев имеет серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные проблемы. Почти половина лифтов столичных многоэтажек уже отслужила нормативные сроки, инженерная инфраструктура требует немедленной замены, количество муниципального транспорта снизилась на 10%, не хватает мест для детей в школах и садах. Но столица не может быстро решать эти проблемы из-за нехватки средств. А тут еще и большую часть НДФЛ мы должны отдавать государству, вместо того чтобы развивать столицу", - отметил инициатор проекта решения депутат Киевсовета Александр Пабат.

По его словам, именно поэтому Киевсовет должен обратиться в Верховную Раду Украины с требованием признать действующие положения Бюджетного кодекса, касающиеся формирования доходов Киева от распределения налога на доходы физических лиц, дискриминационными и неприемлемыми, и внести в них соответствующие изменения. Депутаты отмечают, что в городе должно оставаться 75% доходов от НДФЛ, а не 40%, как сейчас.

Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Теги: #киев #налоги #украина #вр
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