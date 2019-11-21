Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск избран президентом ЕНП

Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск подавляющим большинством избран новым лидером Европейской народной партии, сообщила пресс-служба ЕНП в среду.

Голосование состоялось в ходе Конгресса партии, который проходит в Загребе (Хорватия). За Туска проголосовал 491 делегат, что составляет 93% от общего количества зарегистрированных при 37 голосах против.

Он вступит в должность президента ЕНП с 1 декабря 2019 года, заступив на этой должности Жозефа Дойля, который занимал эту должность два срока подряд.

Туск был избран президентом Европейского Совета в 2014 году и был переизбран на второй срок в 2017. С 2007 по 2014 занимал должность премьер-министра Польши.

В должность президента Европейского Совета с 1 декабря заступит Шарль Мишель, который был избран на эту должность 2 июля нынешнего года и ранее занимал должность премьер-министра Бельгии.