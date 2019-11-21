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02:05 21.11.2019

Зеленский: с "прослушкой" у Трубы будем разбираться, переписку "Джокера" читал, но не знаю, кто это такой

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Зеленский: с "прослушкой" у Трубы будем разбираться, переписку "Джокера" читал, но не знаю, кто это такой

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с "прослушкой" в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы будет разбираться с четверга 21 ноября, а переписку "Джокера" он читал, но не знает, кто это, а в Интернете сейчас распространяется много "фейков".

"Сначала я прочитал, что была "прослушка" у Трубы в ГБР, а потом прочитал, что Труба опроверг это, сказал, что это "фейки". Завтра будем разбираться", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей.

Зеленский также указал, что читал переписку так называемого "Джокера", который общается с народными депутатами и государственными деятелями, но не знает, кто такой "Джокер". "Сложно сказать… Сейчас столько "фейков" в Интернете, обо всем пишут. Помните, когда была президентская кампания, что только обо мне ни писали. Все это неправда, вы видите. А я не знаю, кто такой "Джокер". Может, он даже сейчас среди нас", - сказал президент, улыбаясь.

Теги: #прослушка #зеленский #труба
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