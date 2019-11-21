События

01:53 21.11.2019

Зеленский о высказываниях Коломойского: о международных отношениях и векторе Украины должен думать президент, а не отдельные бизнесмены

2 мин читать
Зеленский о высказываниях Коломойского: о международных отношениях и векторе Украины должен думать президент, а не отдельные бизнесмены

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что внешнеполитический курс страны должен определять президент, при участии правительства и общества, но не отдельные бизнесмены.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление сотрудничества с Россией в сфере ВПК после прекращения войны на Донбассе, или "придется ждать еще и возвращения Крыма", Зеленский отметил, что ему в целом нравится такой настрой, когда люди думают о том, что будет происходить после окончания войны.

"Это очень хорошо, потому что мы психологически с вами хотим завершить войну в ближайшее время. Я думаю, что правильный ответ, в принципе, человеческий, что когда мы закончим войну, вернем все территории, мы будем делать с вами всё, что выгодно для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 13 ноября в New York Times было опубликовано интервью с Игорем Коломойским, в котором бизнесмен сделал ряд резонансных заявлений. В частности, по его мнению, Украине необходимо восстановить связи с Россией для обеспечения экономического роста, "ЕС и НАТО никогда не примут Украину", США "просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить Россию".

Теги: #коломойский #зеленский #политика #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:05 21.11.2019
Зеленский: с "прослушкой" у Трубы будем разбираться, переписку "Джокера" читал, но не знаю, кто это такой

Зеленский: с "прослушкой" у Трубы будем разбираться, переписку "Джокера" читал, но не знаю, кто это такой

01:37 21.11.2019
Зеленский хотел бы, чтобы до встречи в Нормандском формате было как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе

Зеленский хотел бы, чтобы до встречи в Нормандском формате было как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе

01:10 21.11.2019
Зеленский в Очакове пообещал возрождение украинского судостроения

Зеленский в Очакове пообещал возрождение украинского судостроения

00:55 21.11.2019
Зеленский о возможном использовании возвращенных РФ кораблей в "деле Порошенко": очень серьезный вопрос, но давайте о чем-то говорить, когда есть конкретика и дело

Зеленский о возможном использовании возвращенных РФ кораблей в "деле Порошенко": очень серьезный вопрос, но давайте о чем-то говорить, когда есть конкретика и дело

00:28 21.11.2019
Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

23:36 20.11.2019
Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть возвращенные Украине Россией корабли

Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть возвращенные Украине Россией корабли

19:36 20.11.2019
Земельная реформа – это о порядке в земельных отношениях, а не о продаже земли – уполномоченный президента Р.Лещенко

Земельная реформа – это о порядке в земельных отношениях, а не о продаже земли – уполномоченный президента Р.Лещенко

16:36 20.11.2019
Зеленский о скандале с ГБР: я только слышал об этом, каких-то записях, нужно изучить вопрос

Зеленский о скандале с ГБР: я только слышал об этом, каких-то записях, нужно изучить вопрос

16:23 20.11.2019
Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

16:13 20.11.2019
Рабинович: Зеленский включил "турборежим" вместо смены чиновников во властных креслах

Рабинович: Зеленский включил "турборежим" вместо смены чиновников во властных креслах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский отмечает, что договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей из РФ без каких-либо условий, а "просто по телефону"

Зеленский считает, что Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности

Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

Нардеп Иванисов приостановил членство в фракции "Слуге народа"

Помпео на фоне слушаний по импичменту Трампу заявил о гордости успехами США на украинском направлении

Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

Минсоцполитики гарантирует возобновление выплат из Фонда соцстраха

Тимошенко обсудила с еврокомиссаром Ханом ситуацию в Украине

Минсоцполитики Украины опровергло сообщение о приостановлении выплат больничных

Союзники по НАТО приветствуют возвращение РФ Украине захваченных судов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА