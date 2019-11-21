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01:37 21.11.2019

Зеленский хотел бы, чтобы до встречи в Нормандском формате было как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе

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Зеленский хотел бы, чтобы до встречи в Нормандском формате было как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы до встречи в Нормандском формате в Париже как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе.

"Каждый день живешь, меньше новостей – лучше спишь, вы знаете. Я хотел бы, чтобы нашим главным прорывом до Нормандского формата было отсутствие жертв. Люди – это главное. Вот корабли – это хорошо, замечательно, но главное – война на Донбассе. Для меня главный прорыв – это меньше выстрелов и жертв. Мы готовимся к Нормандскому формату, но для этого нам нужно время", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, отвечая на вопрос о том, могут ли быть еще какие-то прорывные решения, как обмен пленными или возвращение РФ захваченных кораблей, до встречи в Париже.

Теги: #зеленский #обстрелы #донбасс
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