Зеленский хотел бы, чтобы до встречи в Нормандском формате было как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы до встречи в Нормандском формате в Париже как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе.

"Каждый день живешь, меньше новостей – лучше спишь, вы знаете. Я хотел бы, чтобы нашим главным прорывом до Нормандского формата было отсутствие жертв. Люди – это главное. Вот корабли – это хорошо, замечательно, но главное – война на Донбассе. Для меня главный прорыв – это меньше выстрелов и жертв. Мы готовимся к Нормандскому формату, но для этого нам нужно время", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, отвечая на вопрос о том, могут ли быть еще какие-то прорывные решения, как обмен пленными или возвращение РФ захваченных кораблей, до встречи в Париже.