Зеленский в Очакове пообещал возрождение украинского судостроения

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина должна сама строить военные корабли, а не только заказывать их за рубежом.

На брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ трех военных кораблей, отвечая на вопрос журналистов, президент указал, что контракт между правительствами Украины и Франции об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей важен для Украины, но необходимо поддерживать в первую очередь отечественное производство.

"Честно скажу, что этот контракт готовился еще до моего президентства. Я сегодня поддерживаю этот контракт. В любом случае, для нас важнее свое производство, поддерживать Николаев и область, чтобы профессионалы, которые уехали, потому что здесь ничего не строилось многие годы, вернулись домой", - сказал он.

Зеленский отметил, что есть стратегия, которую ему представлял командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. "Мы планируем строить корветы. Есть план, но вы же знаете, что любой план должен поддерживаться реальными сроками и бюджетом", - отметил он.

В свою очередь адмирал Воронченко напомнил, что к 2028 году планируется построить четыре корабля типа "корвет".

Как сообщалось, утвержденная правительством Украины в ноябре 2017 года новая редакция госпрограммы "Корвет", принятой в 2011 году и замороженной в новой ситуации в стране в 2014 году, предусматривает строительство до 2028 года для ВМСУ 4 кораблей типа "корвет", сдача головного корабля заказчику намечена на 2022 год.