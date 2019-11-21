События

00:39 21.11.2019

Зеленский считает, что Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности

1 мин читать
Зеленский считает, что Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что независимой Украине не нужна помощь других, даже таких дружественных как Беларусь стран, для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине – ИФ) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь – ИФ) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, отвечая на вопрос, не поступало ли ему соответствующее предложение от Лукашенко.

Комментируя обсуждаемое недавно в СМИ предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский отметил, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет (Зеленского и Путина – ИФ)".

"Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат – Нормандский", - указал президент Украины.

Теги: #рф #украина #контроль #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:07 21.11.2019
Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

23:05 20.11.2019
Нардеп Иванисов приостановил членство в фракции "Слуге народа"

Нардеп Иванисов приостановил членство в фракции "Слуге народа"

22:42 20.11.2019
Помпео на фоне слушаний по импичменту Трампу заявил о гордости успехами США на украинском направлении

Помпео на фоне слушаний по импичменту Трампу заявил о гордости успехами США на украинском направлении

21:47 20.11.2019
Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

20:42 20.11.2019
Союзники по НАТО приветствуют возвращение РФ Украине захваченных судов

Союзники по НАТО приветствуют возвращение РФ Украине захваченных судов

19:26 20.11.2019
Международные иски против РФ можно прекратить, но восстановить потом нельзя – Зеркаль

Международные иски против РФ можно прекратить, но восстановить потом нельзя – Зеркаль

18:06 20.11.2019
Участники трехсторонних технических консультаций по газу подведут итог работы на следующей неделе

Участники трехсторонних технических консультаций по газу подведут итог работы на следующей неделе

17:29 20.11.2019
Украинский катер "Никополь", задержанный РФ год назад, уже прибыл в Очаков

Украинский катер "Никополь", задержанный РФ год назад, уже прибыл в Очаков

15:09 20.11.2019
Санкции ЕС против РФ должны сохраняться до полного выполнения Москвой минских договоренностей - Порошенко и Туск

Санкции ЕС против РФ должны сохраняться до полного выполнения Москвой минских договоренностей - Порошенко и Туск

14:19 20.11.2019
Возвращенные РФ Украине суда своим ходом не идут, россияне их угробили – Воронченко

Возвращенные РФ Украине суда своим ходом не идут, россияне их угробили – Воронченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть возвращенные Украине Россией корабли

Минсоцполитики гарантирует возобновление выплат из Фонда соцстраха

Тимошенко обсудила с еврокомиссаром Ханом ситуацию в Украине

Минсоцполитики Украины опровергло сообщение о приостановлении выплат больничных

Оппозиционер Ганц сообщил президенту Израиля, что не смог сформировать правительство – СМИ

В Новояворовске заработала ТЭЦ, в Новом Роздоле будет запущена 22 ноября – глава Львовской обладминистрации

Столтенберг не комментирует информацию об "услуге" Зеленского Трампу в обмен на личную встречу, не желая становиться частью внутриполитической дискуссии в США

Космос будет новой сферой оперативной деятельности НАТО – Столтенберг

Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА