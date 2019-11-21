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00:28 21.11.2019

Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

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Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в четверг, 21 ноября, заставить сложить мандат народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, если у него будет подтверждение озвученных в отношении того вопиющих фактов.

"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться фейк это или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и пойти из партии "Слуга народа", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей.

Зеленский напомнил, что из фракции "Слуги народа" уже были исключены два депутата (15 ноября были исключены Анна Скороход и Антон Поляков – ИФ). "Это будет, наверное, третий человек (Иванисов – ИФ), если он причастен, и будет человек наказан, если правда, что были почищены данные", - подчеркнул он.

Президент указал, что в "Слугу народа" брали "простых людей из народа, которые никогда не были в политике". "И Служба безопасности проверяла, и МВД проверяло, и если почищены данные, то будет расследование, это я всем обещаю", - заверил он.

Зеленский поблагодарил СМИ за предоставленную информацию об этом депутате, если она окажется правдивой. "Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это правда. И никого не останется ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа", если кто-то причастен к чему-то уголовному или к таким сложным уголовным делам", - сказал он.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.

Лидер фракции "Слуга народа" Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на период проведения проверки.

Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому предоставленная генеральным прокурором Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.

В среду вечером Иванисов написал на своей странице в Фейсбук, что на время проверки обнародованной в СМИ информации приостановил свое членство во фракции "Слуга народа".

"Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - отметил нардеп.

Также он написал, что скоро будет готов обнародовать достоверные доказательства того, что "это спланированная информационная атака против него за его антикоррупционную деятельность. Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика".

Теги: #зеленский #слуга_народа #депутат
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