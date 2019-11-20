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23:36 20.11.2019

Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть возвращенные Украине Россией корабли

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Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть возвращенные Украине Россией корабли

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл поздно вечером в среду в Очаков, чтобы осмотреть три корабля Военно-морских сил Украины, буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые вернулись на родину после годичного "плена" в России.

"Президент прибыл в Очаков осмотреть вернувшие корабли. В военном порту находятся также 17 освобожденных в начале сентября моряков, которые ранее служили на этих судах", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента.

Зеленский прибыл в Очаков с задержкой в несколько часов из-за отказа двигателя у президентского самолета. Ему и сопровождающим лицам пришлось пересесть на другой самолет.

Ранее в среду Зеленский посетил Станицу Луганскую, где состоялось открытие восстановленного моста через Северский Донец.

Теги: #зеленский #корабли #очаков
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