Нардеп Иванисов приостановил членство в фракции "Слуге народа"

Народный депутат Роман Иванисов на время проверки обнародованной в СМИ информации приостановил свое членство во фракции "Слуга народа".

"Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей. Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал депутат на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Иванисов подчеркнул, что обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, который поддержал его решение.

"Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - отметил нардеп.

Также он написал, что скоро будет готов обнародовать достоверные доказательства того, что "это спланированная информационная атака против него за его антикоррупционную деятельность. Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика".

Ранее сообщалось, в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.

Лидер фракции "Слуга народа" Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на период проведения проверки.

Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому предоставленная генеральным прокурором Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.