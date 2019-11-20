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21:47 20.11.2019

Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

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Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что участники переговоров в нормандской формате должны добиваться от России обязательного выполнения безопасности пакета Минских соглашений и не доверять словам Путина, сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Я хотел бы обратиться с советами к участникам саммита, в том числе от Украины, и к тем, кто на сегодняшний день пытаются, как они сейчас утверждают, "идти на решительные компромиссы". "Решительные компромиссы" с Путиным означают поражение. "Решительные компромиссы" с Путиным означают капитуляцию", - заявил Порошенко в эфире "Марафона Достоинства" на телеканалах "Прямой", "Пятый" и "Эспрессо".

Он подчеркнул, что не нужно верить Путину, целью которого является не мир. В подтверждение этого, Порошенко сказал о возможности Путина, который "мог бы это сделать пять, четыре, три, два года назад, но он не заинтересован в мире".

"Я всегда утверждал, что ключи от мира находятся в Москве. Но мир должен быть с учетом украинского интереса", - подчеркнул Порошенко.

Он предостерег, что при сдаче позиций и капитуляции страны тоже перестают стрелять, но это не имеет ничего общего с миром.

"Итак, мой первый совет - не верьте Путину, опирайтесь на наших союзников, опирайтесь на Европейский Союз, Соединенные Штаты. Выходите на те позиции, которые позволят восстановить территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего государства", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, "красные линии", которые недопустимо пересекать, очень просты. "Я это говорю как человек, который вместе с канцлером Меркель и президентом Олландом с участием Путина писали комплекс мероприятий, который теперь называется Минские соглашения", - отметил пятый президент Украины.

Он подчеркнул, что первой "красной линией" должно быть жесткое требование, что компонент безопасности должен предшествовать компоненту политическому. "И не могут проводиться на украинской земле выборы под дулами автоматов. Это лишь легитимизирует оккупантов и выводит Россию, к чему она, собственно, и стремится, из зоны действия санкций, которые являются очень эффективными", - пояснил Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что в свое время ключевая позиция закона "Об особом режиме местного самоуправления" была в том, что он делался на три года", - также добавил он.

"При любых обстоятельствах Украина является унитарным государством. И мы не можем допустить то, что нам пытались бросить то ли проект "Новороссии", или что-нибудь, что называется федерализация. Или называют автономизация, или автономия", – напомнил Порошенко.

"Ибо интересы Путина только заключаются в том, чтобы остановить движение Украины в НАТО и ЕС. Итак, это вторая "красная линия". Ни на какие компромиссы, которые ограничивают движение Украины в ЕС и НАТО, страна идти не должна", - заявил он.

Пятый президент Украины отметил: "Есть только один безопасный инструмент - это членство Украины в НАТО. Один демократический и экономический инструмент - полномасштабное членство в Европейском Союзе. Других альтернатив у Украины нет. И мы имели достаточно аргументов для того, чтобы в этом убедиться", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #рф #порошенко #украина #нато #ес
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