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21:04 20.11.2019

Минсоцполитики гарантирует возобновление выплат из Фонда соцстраха

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Минсоцполитики гарантирует возобновление выплат из Фонда соцстраха

Минсоцполитики заявляет о наличии у Фонда социального страхования (ФСС) необходимых средств для выплат, объясняет их приостановку неприемлемым восстановлением в должности главы Фонда Евгения Баженкова и гарантирует возобновление выплат.

"Минсоцполитики приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и гарантирует возобновление выплат", - говорится в заявлении ведомства в среду.

Согласно ему, остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, чего достаточно для осуществления необходимых текущих выплат, и эта сумма пополняется за счет поступлений от единого социального взноса.

Сложившуюся ситуацию Минсоцполитики объясняет решением Печерского суда Киева о восстановлении в должности бывшего руководителя Фонда Евгения Баженкова, который затем был зарегистрирован госрегистратором без полного текста решения.

"Собственно он (Баженков – ИФ) и приостановил выплаты. Министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой", - отмечается в заявлении.

Согласно ему, 18 ноября Минсоцполитики обратилось в Минюст с просьбой отменить действия госрегистратора о регистрации Баженкова директором исполнительной дирекции Фонда и рассчитывает на объективное и справедливое решение соответствующих органов, которые должны установить правомерность его восстановления в должности.

В сообщении указывается, что дополнительно правительством утвердило состав правительственной стороны правления фонда, чтобы перевести его работу в правовое поле и избежать подобных манипуляций.

Ранее в среду Фонд соцстраха сообщил о приостановлении перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности для выплаты больничных и пособий по беременности и родам, в связи с окончанием утвержденных бюджетом Фонда сметных назначений по указанному направлению. "По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - цитировала пресс-служба фонда Баженкова.

В Фонде напомнили, что бюджет Фонда на 2019 год, принятый Кабмином 16 января, предусматривает общие расходы 23,26 млрд грн, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд грн, из которых 12,535 млрд грн на материальное обеспечение.

В настоящее время общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд грн.

По словам Баженкова, Фонд ведет переговоры с Минсоцполитики, которое, как орган госнадзора за фондом, может по согласованию с Минфином подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина.

Фонд также уточнил, что Печерский райсуд Киева 8 ноября 2019 года отменил постановление правления фонда от 15 мая 2018 года об освобождении Баженкова с должности директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования. Он был восстановлен в должности 15 ноября.

Теги: #минсоцполитики #выплаты
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