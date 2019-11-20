Тимошенко обсудила с еврокомиссаром Ханом ситуацию в Украине

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела разговор с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом, который также является новым Комиссаром ЕС по вопросам бюджета в новом составе Еврокомиссии, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине и вопросы современного состояния отношений Украина-ЕС, в частности приоритетные мероприятия в рамках "Восточного партнерства".

Как сообщается на официальном сайте "Батькивщины", разговор состоялся во время участия Тимошенко в Конгрессе Европейской народной партии в Загребе.

Кроме того, речь шла о ситуации на востоке Украины. "Среди прочего, отмечалась недопустимость снятия санкций с России к установлению мира на Донбассе, включая восстановление контроля украинской власти над этой территорией и украинско-российской границей, и возвращение аннексированного Крыма", - говорится в сообщении.

Тимошенко замглавы партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Григорий Немыря 20-21 ноября находятся с рабочим визитом в Загребе для участия в Конгрессе и Саммите ЕНП.