Союзники по НАТО приветствуют возвращение РФ Украине захваченных судов

Союзники по НАТО приветствуют факт возвращения российской стороной захваченных ранее украинских судов и считают, что это – шаг в правильном направлении накануне встречи в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и РФ).

Такую позицию стран-членов НАТО озвучил в среду в Брюсселе по окончании заседания министров иностранных дел союзных стран генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг. "Мы приветствуем тот факт, что Россия наконец-то вернула украинские суда, которые она захватила в ноябре прошлого года. Это то, что постановил Международный трибунал по морскому праву", - констатировал он.

По словам Столтенберга, союзники считают, что это – "шаг в правильном направлении накануне встречи в "нормандском формате, которая состоится в следующем месяце".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября захваченные украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне. В МИД Украины заявили, что после возвращения суден будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, в каком они состоянии и были ли изъяты из них оборудование и документация.

В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.