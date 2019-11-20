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20:28 20.11.2019

Столтенберг не комментирует информацию об "услуге" Зеленского Трампу в обмен на личную встречу, не желая становиться частью внутриполитической дискуссии в США

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Столтенберг не комментирует информацию об "услуге" Зеленского Трампу в обмен на личную встречу, не желая становиться частью внутриполитической дискуссии в США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не комментирует получивший огласку факт, что условием личной встречи президента США Дональда Трампа с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, равно как и выделение военной помощи Украине, было заявление Зеленского о расследовании против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

"Если я начну отвечать на это, я стану частью внутренней политической дискуссии, и это не то, что я буду делать", - сказал Столтенберг в среду в Брюсселе на пресс-конференции по окончании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, отвечая на вопрос, считает ли он "проблематичной или нет ситуацию, когда союзник (США) пытается использовать двустороннюю военную помощь Украине для сугубо внутренней политической цели, что подрывает политические усилия альянса в целом в вопросе помощи стране-партнеру".

Генсек альянса констатировал, что его "главная ответственность – это гарантировать, что альянс остается единым и продолжает предоставлять политическую и практическую поддержку Украине". "И мы это делаем, как в рамках НАТО, так и союзники по НАТО предоставляют двустороннюю поддержку. Я же поощряю их делать больше, потому что мы солидарны с Украиной, и для нас крайне важно не признавать незаконную аннексию Крыма, помогать украинцам модернизировать их армию, их оборонные институты и продолжать нашу поддержку. Так что я не буду частью внутренней дискуссии в США", - резюмировал Столтенберг.

Чуть ранее в этот же день, 20 ноября, постпред США при Европейском Союзе Гордон Сондланд в ходе публичных слушаний в Конгрессе подтвердил тот факт, что расследование против Джо Байдена и его сына в Украине должно было быть "услугой" в обмен на встречу Трампа и Зеленского.

"Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные вопросы в один простой: "Имела ли место услуга за услугу?" Как я ранее говорил, применительно к телефонному разговору в Белом доме (разговор Трампа и Зеленского по телефону - ИФ) и встрече (лидеров - ИФ) в Белом доме ответ - да", - сказал он.

По словам Сондланда, в июле-августе 2019 года он узнал о том, Белый дом приостановил выделение Украине помощи по безопасности и решительно возражал против этого, поскольку украинцам были необходимы эти средства для того, чтобы противостоять российской агрессии.

"Я много раз пытался спросить, почему это было сделано, но до сих пор не получил ясного ответа. При отсутствии любого заслуживающего доверия объяснения относительно приостановки помощи я посчитал, что возобновление этой помощи не произойдет до тех пор, пока не будет официальное заявление Украины относительно расследования по поводу выборов 2016 года "Бурисмы", как того требовал господин Джулиани", - сообщил Сондленд.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #сша #столтенберг #президенты #нато
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