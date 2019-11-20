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20:11 20.11.2019

Космос будет новой сферой оперативной деятельности НАТО – Столтенберг

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Космос будет новой сферой оперативной деятельности НАТО – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил в среду, что альянс решил признать космос своей новой оперативной сферой.

"Мы пришли к соглашению, что космос должен стать новой сферой оперативной деятельности НАТО наряду с воздушным пространством, землей, морскими водами и киберпространством", - сказал Столтенберг по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО.

В то же время, он заверил, что НАТО, тем не менее, не планирует размещать в космосе вооружение.

"У НАТО нет намерений по размещению оружия в космосе", - заверил генсек.

Столтенберг напомнил, что в околоземном пространстве находятся примерно 2 тыс. спутников, и около половины из них принадлежат членам Североатлантического альянса.

О планах признать космическое пространство в качестве отдельной зоны деятельности альянса Столтенберг заявлял еще во вторник.

Он пояснил, что альянс заинтересован в космосе, поскольку нуждается в системах раннего оповещения, связи и навигации.

Теги: #космос #нато
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