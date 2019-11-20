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19:30 20.11.2019

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

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Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал ряд законопроектов, которые отменяют обязательную публикацию законов и нормативных актов в газете "Урядовый курьер", сообщает пресс-служба парламента.

Так, комитет поддержал законопроект "О внесении изменений в статью 130 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (№ 2309), который исключает "Урядовый курьер" из списка изданий, в которых обязательно публикуется информация о создании организационного комитета по созыву съезда судей, а также объявления о созыве съезда судей и вопросов, которые выносятся на его рассмотрение.

Также был поддержан законопроект №2308 "О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины", который предлагает изменить место обязательной публикации законопроекта о государственном бюджете Украины и информации о его выполнении с "Урядового курьера" на Единый веб-портал органов исполнительной власти Украины.

Кроме того, комитет направил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с предложением включить в повестку дня второй сессии парламента проект закона №2307 "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно обнародования нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины и размещения отдельной информации в электронном виде", предполагающий размещение актов правительства, приказов министерств и решений НКРЭКУ на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины вместо печати в "Урядовом курьере", а также исключение из законов Украины требований о необходимости одновременной печати в "Урядовом курьере" и других официальных печатных изданиях.

Свое решение члены комитета обосновали тем, что в последние годы тираж "Урядового курьера" постоянно сокращается и издание уже не может в полной мере считаться общегосударственным.

Требования к публикации законов и нормативно-правовых актов в газетах "Голос Украины" и "Официальный вестник Украины" сохраняются.

Теги: #комитет #диджитализация
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