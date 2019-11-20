СБУ раскрыла производство фальсифицированных лекарств в Днепре

Служба безопасности Украины блокировала работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств в г.Днепр.

"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины", - сообщается на официальном сайте СБУ в среду.

По местам изготовления и хранения фальсификата правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также изъяты лекарственные средства сомнительного качества, по предварительной оценке, стоимостью более 5 млн грн.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ведется следствие, решается вопрос о выдвижении подозрений фигурантам производства и избрании им меры пресечения.