Помпео может покинуть должность госсекретаря США, чтобы стать сенатором от Канзаса – СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку, чтобы принять участие в выборах сенатора от штата Канзас в 2020 году, сообщает журнал Time со ссылкой на три высокопоставленных источника в Республиканской партии.

Изначально Помпео хотел оставаться на своем посту до начала весны 2020 года, однако последние события, в том числе расследование в рамках импичмента президента, вредят его политической карьере и отношениям с президентом США Дональдом Трампом, отмечает журнал.

Теперь Помпео пересматривает время своей отставки, выбирая лучший момент для того, чтобы покинуть администрацию США, сообщают источники журнала.

Жители Канзаса обычно поддерживают Республиканскую партию, однако за место сенатора от штата намечается серьезная конкуренция среди самих республиканцев. Так, на кресло сенатора уже претендует член палаты представителей от Канзаса Роджер Маршалл и известный политик из Канзаса Крис Кобач. Еще несколько человек рассматривают возможность стать сенатором от Канзаса, например, генеральный прокурор штата Скотт Шваб, сообщает Time.

Неизвестно, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом, а помощники госсекретаря заявляют, что тот не собирается уходить в отставку. Слухи о том, что Помпео хочет попасть в сенат, ходят уже несколько месяцев, но сам он неоднократно заявлял, что не намерен состязаться за должность сенатора и собирается как можно дольше работать госсекретарем, отмечает Time.

Помпео прежде был директором ЦРУ, а до этого на протяжении шести лет был членом палаты представителей США от Канзаса.