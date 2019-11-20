События

19:21 20.11.2019

Помпео может покинуть должность госсекретаря США, чтобы стать сенатором от Канзаса – СМИ

2 мин читать
Помпео может покинуть должность госсекретаря США, чтобы стать сенатором от Канзаса – СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку, чтобы принять участие в выборах сенатора от штата Канзас в 2020 году, сообщает журнал Time со ссылкой на три высокопоставленных источника в Республиканской партии.

Изначально Помпео хотел оставаться на своем посту до начала весны 2020 года, однако последние события, в том числе расследование в рамках импичмента президента, вредят его политической карьере и отношениям с президентом США Дональдом Трампом, отмечает журнал.

Теперь Помпео пересматривает время своей отставки, выбирая лучший момент для того, чтобы покинуть администрацию США, сообщают источники журнала.

Жители Канзаса обычно поддерживают Республиканскую партию, однако за место сенатора от штата намечается серьезная конкуренция среди самих республиканцев. Так, на кресло сенатора уже претендует член палаты представителей от Канзаса Роджер Маршалл и известный политик из Канзаса Крис Кобач. Еще несколько человек рассматривают возможность стать сенатором от Канзаса, например, генеральный прокурор штата Скотт Шваб, сообщает Time.

Неизвестно, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом, а помощники госсекретаря заявляют, что тот не собирается уходить в отставку. Слухи о том, что Помпео хочет попасть в сенат, ходят уже несколько месяцев, но сам он неоднократно заявлял, что не намерен состязаться за должность сенатора и собирается как можно дольше работать госсекретарем, отмечает Time.

Помпео прежде был директором ЦРУ, а до этого на протяжении шести лет был членом палаты представителей США от Канзаса.

Теги: #сша #госсекретарь #возможность #отставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:14 20.11.2019
НАТО является уникальным способом поддержания союза Северной Америки и Европы - Столтенберг

НАТО является уникальным способом поддержания союза Северной Америки и Европы - Столтенберг

14:45 20.11.2019
Украина недополучила более $35 млн, выделенных США на военную помощь

Украина недополучила более $35 млн, выделенных США на военную помощь

13:14 20.11.2019
Признание судом ООН России виновной в финансировании терроризма отразится на ее отношениях с США

Признание судом ООН России виновной в финансировании терроризма отразится на ее отношениях с США

11:26 20.11.2019
В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины – посольство США в Киеве

В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины – посольство США в Киеве

09:25 20.11.2019
США и Китай продолжают обсуждать вопрос отмены пошлин

США и Китай продолжают обсуждать вопрос отмены пошлин

07:44 20.11.2019
Китай заявил протест США в связи с одобрением американским Сенатом законопроекта по Гонконгу

Китай заявил протест США в связи с одобрением американским Сенатом законопроекта по Гонконгу

06:13 20.11.2019
Трамп назвал последние слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

Трамп назвал последние слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

04:00 20.11.2019
Американский сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге

Американский сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге

02:52 20.11.2019
Экс-представитель США в Украине Волкер заявил, что не верит обвинениям в адрес бывшего вице-президента Байдена

Экс-представитель США в Украине Волкер заявил, что не верит обвинениям в адрес бывшего вице-президента Байдена

01:01 20.11.2019
Данилюк утверждает, что в шутку предлагал американцу Виндману стать министром обороны Украины

Данилюк утверждает, что в шутку предлагал американцу Виндману стать министром обороны Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

ПОСЛЕДНЕЕ

Космос будет новой сферой оперативной деятельности НАТО – Столтенберг

Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

СБУ раскрыла производство фальсифицированных лекарств в Днепре

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Трамп следит за слушаниями с участием критикующего его Сондланда в конгрессе - СМИ

Законопроект о пересмотре судебных решений в апелляции и кассации не устраняет возможностей для "процессуальных диверсий"

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

Прокуратура передала ГБР, НАБУ, СБУ уголовные производства в связи с лишением функций расследования - Рябошапка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА