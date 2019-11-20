Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Кабинет министров Украины утвердил назначение независимыми членами наблюдательного совета (НС) Ощадбанка (Киев) Янне Харьюнпаа, Хуана Енрике Перес Калота, экс-министра финансов Украины Игоря Митюкова, а также членом НС Укрэксимбанка (Киев) Ласло Урбана, сообщается на сайте Министерства финансов в среду.

"Отбор кандидатов… осуществляли компании по отбору персонала, выбранные на конкурсной основе, а финальное оценивание - комиссия, в состав которой вошли представители от Верховной Рады, президента, Кабмина", - указано в сообщении.

Минфин уточнил, что конкурс прошел в полном соответствии с требованиями законодательства и при участии представителей международных финансовых организаций: Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.

Как сообщалось, 1 октября Кабмин прекратил полномочия главы НС Ощадбанка Шевки Аджунера и членов НС Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова, Алексея Резникова, а также главы НС Укрэксимбанка (оба - Киев) Торстена Пауля, чьи кандидатуры на эти должности отказался согласовать Нацбанк.

После проведения реформы корпоративного управления в госбанках в 2018 году их наблюдательные советы должны состоять из девяти лиц, шесть из которых являются независимыми директорами и по одному являются представителями по квоте президента, Кабмина и Верховной Рады. Для определения претендентов на должности независимых членов набсовета Кабмин образует конкурсную комиссию, в состав которой входит один представитель от президента, три - от Кабмина, один - от профильного комитета парламента. Члены набсоветов должны также быть согласованы Нацбанком, который вправе потребовать смены кандидатуры.

Ранее состав набсоветов трех госбанков был сформирован, но НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов наблюдательного совета Ощадбанка, а также отказал в согласовании кандидатуры председателя наблюдательного совета Укрэксимбанка.

Хуан Калот (Juan Enrique Perez Calot), управляющий директор мадридской Panorama Consulting S.L., имеет более чем 30-летний опыт в банковском секторе Испании, Италии и Великобритании. С 2008 года он возглавляет собственный консалтинг и является членом совета директоров BBVA Switzerland и Ubi Banca International (Люксембург). Кроме того, он является директором нефинансовых компаний, таких как Nomisma (Италия), Melara Iberica (Grupo Finmeccanica) и Lux Pharma Participations (Люксембург). Он специализируется на финансовой стратегии и регулировании, корпоративном управлении и внутреннем аудите.

Янне Харьюнпаа имеет 28-летний опыт в управлении неработающими кредитами (НРК), корпоративного банкинга и проведении корпоративных реструктуризаций, а также поглощения и слияния. В его активе несколько проектов по управлению НРК в Финляндии, Прибалтике, Украине, Словении и пяти миссий ВБ/МВФ, сделки с портфелями НРК и сделки слияния и поглощений на несколько миллиардов долларов. Начал карьеру в 1989 в Финляндии, где урегулировал большой портфель НРК и сыграл роль в поглощении в рамках реструктуризации неплатежеспособного банка и организации управления портфеля НРК.

Ласло Урбан (Laszlo Urban) – член набсовета Nova Ljubljanska Banka с февраля 2016 года. В его послужном списке также член совета директоров ЕБРР, CFO OTP, директор в Нацбанке Венгрии, вице-президент Citigroup, замгендиректора Postabank и глава анализа фінансового планирования ABN AMRO Bank (Венгрия).