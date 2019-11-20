События

19:09 20.11.2019

Трамп следит за слушаниями с участием критикующего его Сондланда в конгрессе - СМИ

2 мин читать
Трамп следит за слушаниями с участием критикующего его Сондланда в конгрессе - СМИ

Президент США Дональд Трамп смотрит публичные слушания в конгрессе США, на которых выступает постпред США при ЕС Гордон Сондланд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По его информации, американский лидер не планирует досмотреть слушания до конца, так как сегодня у него запланированы поездки. Однако, как ожидается, позже в среду помощники Трампа представят ему информацию об итогах слушаний.

В комитете по разведке палаты представителей США проходят слушания с участием Сондланда.

Свое вступительное слово постпред США при ЕС начал с заявления о том, что Вашингтон просил Киев оказать "услугу" и провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

"Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные вопросы в один простой: "Имела ли место услуга за услугу?". Как я ранее говорил, применительно к телефонному разговору в Белом доме (разговор Трампа и Зеленского по телефону - ИФ) и встречей (лидеров - ИФ) в Белом доме, ответ - да", - сказал он.

Это считается важным заявлением, так как конгрессмены-демократы как раз настаивают на том, что Трамп поставил дальнейшие отношения с Украиной в зависимость от того, выполнит ли Киев его требования по расследованию. По мнению демократов, президент злоупотребил своими полномочиями, так как использовал свое служебное положения в собственных интересах - для борьбы против политического соперника.

Джо Байден - участник праймериз Демократической партии. Предполагается, что у него хорошие шансы на то, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов на выборах 2020 года. На этих выборах Трамп намерен добиваться переизбрания.

Сондланд на слушаниях также заявил, что "никогда не получал понятного ответа" на вопрос, почему была в свое время заморожена американская военная помощь Украине.

Американский постпред также заявил членам палаты представителей о том, что он вместе с главой Минэнерго США Риком Перри и бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером "работали вместе с господином Руди Джулиани над вопросами, связанными с Украиной, по прямому поручению президента Соединенных Штатов".

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры по импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #слушания #конгресс #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 20.11.2019
Нардепы требуют от Зеленского и Трампа расследовать факты украино-американской коррупции на $7,4 млрд

Нардепы требуют от Зеленского и Трампа расследовать факты украино-американской коррупции на $7,4 млрд

06:13 20.11.2019
Трамп назвал последние слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

Трамп назвал последние слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

22:54 19.11.2019
В Белом доме не увидели ничего нового на очередных слушаниях в конгрессе по импичменту

В Белом доме не увидели ничего нового на очередных слушаниях в конгрессе по импичменту

20:20 19.11.2019
Подполковник Виндман рассказал в конгрессе США, как трижды получал предложения стать министром обороны Украины

Подполковник Виндман рассказал в конгрессе США, как трижды получал предложения стать министром обороны Украины

20:03 19.11.2019
Трамп пригрозил повышением пошлин на китайские товары

Трамп пригрозил повышением пошлин на китайские товары

17:41 19.11.2019
В аппаратах вице-президента США и совета нацбезопасности назвали разговор Трампа с Зеленским необычным и неправильным

В аппаратах вице-президента США и совета нацбезопасности назвали разговор Трампа с Зеленским необычным и неправильным

10:31 19.11.2019
Трамп пройшов планове медичне обстеження, його здоров'я у нормі

Трамп пройшов планове медичне обстеження, його здоров'я у нормі

09:50 19.11.2019
Трамп прошел плановое медицинское обследование, его здоровье в норме

Трамп прошел плановое медицинское обследование, его здоровье в норме

02:05 19.11.2019
Нетаньяху обсудил с Трампом заявление Помпео по поселенческой деятельности Израиля на палестинской территории

Нетаньяху обсудил с Трампом заявление Помпео по поселенческой деятельности Израиля на палестинской территории

11:12 18.11.2019
Трамп: Зеленский даже не подозревал о блокировке военной помощи Украине, и Киев получил деньги без каких-либо условий

Трамп: Зеленский даже не подозревал о блокировке военной помощи Украине, и Киев получил деньги без каких-либо условий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

ПОСЛЕДНЕЕ

Космос будет новой сферой оперативной деятельности НАТО – Столтенберг

Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

СБУ раскрыла производство фальсифицированных лекарств в Днепре

Помпео может покинуть должность госсекретаря США, чтобы стать сенатором от Канзаса – СМИ

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Законопроект о пересмотре судебных решений в апелляции и кассации не устраняет возможностей для "процессуальных диверсий"

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

Прокуратура передала ГБР, НАБУ, СБУ уголовные производства в связи с лишением функций расследования - Рябошапка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА