Трамп следит за слушаниями с участием критикующего его Сондланда в конгрессе - СМИ

Президент США Дональд Трамп смотрит публичные слушания в конгрессе США, на которых выступает постпред США при ЕС Гордон Сондланд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По его информации, американский лидер не планирует досмотреть слушания до конца, так как сегодня у него запланированы поездки. Однако, как ожидается, позже в среду помощники Трампа представят ему информацию об итогах слушаний.

В комитете по разведке палаты представителей США проходят слушания с участием Сондланда.

Свое вступительное слово постпред США при ЕС начал с заявления о том, что Вашингтон просил Киев оказать "услугу" и провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

"Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные вопросы в один простой: "Имела ли место услуга за услугу?". Как я ранее говорил, применительно к телефонному разговору в Белом доме (разговор Трампа и Зеленского по телефону - ИФ) и встречей (лидеров - ИФ) в Белом доме, ответ - да", - сказал он.

Это считается важным заявлением, так как конгрессмены-демократы как раз настаивают на том, что Трамп поставил дальнейшие отношения с Украиной в зависимость от того, выполнит ли Киев его требования по расследованию. По мнению демократов, президент злоупотребил своими полномочиями, так как использовал свое служебное положения в собственных интересах - для борьбы против политического соперника.

Джо Байден - участник праймериз Демократической партии. Предполагается, что у него хорошие шансы на то, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов на выборах 2020 года. На этих выборах Трамп намерен добиваться переизбрания.

Сондланд на слушаниях также заявил, что "никогда не получал понятного ответа" на вопрос, почему была в свое время заморожена американская военная помощь Украине.

Американский постпред также заявил членам палаты представителей о том, что он вместе с главой Минэнерго США Риком Перри и бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером "работали вместе с господином Руди Джулиани над вопросами, связанными с Украиной, по прямому поручению президента Соединенных Штатов".

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры по импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.