Законопроект о пересмотре судебных решений в апелляции и кассации не устраняет возможностей для "процессуальных диверсий"

Законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке (№2314) не устраняет возможностей для "процессуальных диверсий", хотя содержащиеся в нем предложения позволят избегать необоснованного затягивания спора, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Так называемые "процессуальные диверсии" участников процесса, направленные на затягивание судебных дел, являются одной из самых наболевших проблем хозяйственного и административного судопроизводства. Действующие на сегодняшний день порядок заявления отвода суду, а также обжалования "процедурных" определений абсолютно не содействуют быстрому рассмотрению дел, а скорее предоставляют карт-бланш недобросовестным участникам спора затянуть судебный процесс", - сказал юрист юридической фирмы "Астерс" Роман Герасименко.

Юрист назвал "действительно полезными инициативами законопроекта", в частности, предложенный порядок рассмотрения отводов, а именно, предложение убрать возможность останавливать производство до рассмотрения заявленного отвода.

"На данный момент подобные остановки сами по себе являются кратковременными, ведь отвод должен быть рассмотрен не позднее двух дней после заявления, после чего производство должно возобновляться. Но на практике, определение об остановке часто обжалуется недобросовестными участниками, вследствие чего дело передается в суд апелляционной инстанции. В результате, остановка длится не до рассмотрения отвода, а до пересмотра определения об остановке производства в суде апелляционной инстанции, что занимает гораздо больше времени", - сказал он.

Герасименко не согласен с еще рядом предлагаемых законопроектом идей, в частности, предусмотреть другой порядок рассмотрения заявлений об отводе, поданных менее чем за три дня до судебного заседания, а также уменьшить перечень определений, при обжаловании которых в суд апелляционной инстанции направляются все материалы дела.

Кроме того, юрист отметил предлагаемое законопроектом принятие возможности пересмотреть судебное решение Верховным судом, если судья, рассматривая дело в апелляционной инстанции, совершил административный проступок, и его привлекли за это к дисциплинарной ответственности.

"Удивительно, что пересмотр возможен только в случае проступков, допущенных судьями апелляционной инстанции. Привлечение к дисциплинарной ответственности судьи первой инстанции не является основанием для пересмотра. В любом случае, появление таких оснований в кодексах, скорее всего, приведет к активному росту количества жалоб на судей", - сказал Герасименко.

В свою очередь, юрист юридической фирмы "Правовой альянс" Наталья Абрамович считает, что предусмотренный законопроектом исключительный перечень оснований для кассационного обжалования является ограничением права на справедливый суд и судебную защиту.

"Достижение цели законопроекта (обеспечение единства и постоянства судебной практики Верховного суда) не требует ограничения права на кассационное обжалование. Проблема заключается не в количестве поданных в Верховный суд жалоб, а в том, что при рассмотрении дел Верховным судом все еще не сформирована единая правовая позиция по решению тех или иных споров. Ограничение оснований кассационного обжалования указанной проблемы не решит", - считает Абрамович.

Она также напомнила, что в законопроекте содержится норма, предусматривающая, что в случае обжалования решения (кроме постановления, которым закончено рассмотрение дела) суд может признать кассационную жалобу необоснованной и отказать в открытии кассационного производства, если правильное применение нормы права является очевидным и не вызывает разумных сомнений по ее применению или толкованию.

"Указанная норма противоречит всем другим процессуальным нормам, поскольку предусматривает возможность рассмотрения кассационной жалобы по существу до открытия кассационного производства", - сказал она.

Кроме того, Наталья Абрамович обратила внимание на то, что законопроект предусматривает изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно расширения перечня малозначительных дел.

В этот перечень предлагается добавить дела о взыскании алиментов, увеличения их размера, оплату дополнительных расходов на ребенка, взыскание неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов, изменение способа их взимания, если такие требования не связаны с установлением или оспариванием отцовства (материнства) дела о расторжении брака, а также дела о защите прав потребителей, дела о защите чести и достоинства физического лица, деловой репутации физического или юридического лица, если участник дела не заявил ходатайство о рассмотрении дела по правилам общего искового производства.

"Указанные споры по своей сути в большинстве случаев являются сложными и не могут быть рассмотрены по упрощенной процедуре. Более того, отнесение некоторых категорий споров к малозначительным, прямо противоречит действующему законодательству Украины", - сказал она.

"Вектор и цель изменений, предусмотренных законопроектом, являются правильными и оправданными для Украины. Сейчас действительно существует проблема неоднозначности судебной практики Верховного суда, которая в результате порождает и неодинаковость ее применения судами низших инстанций. Однако предложенные изменения не повлияют на улучшение ситуации, а лишь ограничат права участников дел", - резюмировала Абрамович.

Со своей стороны, юрист практики решения национальных судебных споров юридической фирмы INTEGRITES Антон Каганец считает, что цель законопроекта сократить количество мелких дел, которые попадают в Верховный Суд, "может быть нивелирована средствами, которыми ее планируют достичь".

"В результате Украина может спровоцировать против себя волну решений ЕСПЧ за нарушение права на справедливый суд. Следует учесть текущие обстоятельства в Украине и спрогнозировать дальнейшие решения Европейского суда по правам человека. Несмотря на определенные сложности, Верховный суд является едва ли не единственным судом, который пользуется доверием в обществе. Теперь те, кто не сможет обратиться к нему, смогут обращаться сразу в ЕСПЧ", - считает юрист.

Каганец предполагает, что "ЕСПЧ будет рассматривать ситуацию комплексно, вместе с сокращением штата судей в Верховном суде и ограничением доступа к кассации".

"Очень вероятно, что при таких обстоятельствах ЕСПЧ будет констатировать ограничения в Украине доступа к правосудию. Такие меры "оперативного" вмешательства (которые предлагает законопроект - ИФ) неоправданными и могут вводиться только после налаживания работы судов первой и апелляционной инстанции, когда большинство населения доверять решению этих судов и не будет необходимости обращаться в Верховный суд", - сказал он.

Юрист называет неоправданным предложение ограничивать перечень случаев для применения мер обеспечения иска.

"Это самый простой шаг - запретить другие средства обеспечения иска, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны судей (как было, например, в деле по Sky Up). В то же время, ни один закон не предусмотрит всех возможных случаев, в которых необходимо обеспечить иск, а потому перечень возможных обеспечительных мер должен быть открытым. По нашему мнению, во избежание злоупотреблений, лучше добиваться этого другими средствами, в частности, дисциплинарными", - сказал Каганец.

В свою очередь, управляющий партнер адвокатской компании "Борисенко и партнеры" Владислав Борисенко также обратил внимание, что в случае принятия законопроекта "судебная система приобретет еще больше черт прецедентной".

"На мой взгляд, в подобном подходе нет ничего плохого. В теории это должно способствовать формированию более стабильной судебной практики, что для бизнеса и для нас, юристов, чрезвычайно важно. Смущает только то, что Верховный суд в последнее время слишком часто пересматривает высказанные им ранее правовые позиции", - сказал он.

Юриста, в частности, смущает предложение в контексте кассационного обжалования приравнять к малозначимым дела с ценой иска 500 размеров прожиточного минимума и менее, что с 1 декабря 2019 года составит более 1 млн грн.

"Для очень значительной части украинских семей это стоимость всего находящегося в их собственности имущества, включая жилье, в котором они проживают. Думаю, имеющегося на сегодня фильтра в 100 прожиточных минимумов (порядка 200 тыс. грн) было бы вполне достаточно", - сказал он.

Вместе с тем, Борисенко отмечает предложение изменить процедуру рассмотрения заявлений об отводе судей. По словам юриста, после введения в 2017 году процедуры, в соответствии с которой заявления об отводе стал рассматривать не состав суда, который слушает дело, а другой судья этого же суда, отвод судей стал одним из способов отложить заседание и затянуть рассмотрение дела.

"Мы наблюдаем это в процессах довольно часто. Но предлагаемое нововведение может не дать положительного результата в связи с загруженностью судей. Например, сейчас на практике рассмотрение заявления об отводе судьи другим судьей занимает значительно больше времени, чем три дня. Особенно это касается судов с большой загруженностью, в частности, апелляционных судов и почти всех судов первой инстанции в городах-миллионниках", - сказал он.

Со своей стороны юрист юридической компании ASLegal Владислав Фирсов также отметил положения законопроекта, направленные на оптимизацию порядка ведения судопроизводства и положения процессуальных кодексов, которые призваны уменьшить злоупотребления сторонами процессуальными правами и уменьшить инструменты затягивания процесса сторонами.

"Исходя из сложившейся практики, стороны могут подавать необоснованные исковые заявления и заявления об обеспечении иска в хозяйственные суды, с целью запугать оппонента или воспрепятствовать нормальной хозяйственной деятельности предприятий. Также распространена практика регулярных заявлений отводов судьям, чтобы приостановить рассмотрение дела и затянуть процесс. Предложенные изменения призваны устранить процессуальные лазейки, которыми пользуются недобросовестные участники процесса", - сказал он.

Вместе с тем, Фирсов подчеркнул, что "процессуальные кодексы уже имеют механизм противодействия злоупотреблениями процессуальными правами и предложенные изменения могут навредить тем участникам процесса, чьи права действительно были нарушены и которые используют существующие процессуальные инструменты для реальной защиты своих прав".

При этом юрист адвокатской фирмы Pragnum Игорь Сикора также считает, что фактическое узаконивание прецедентной практики, где Верховный суд выступает как источник права, в случае принятия законопроекта №2314 вызовет ряд проблем, в частности, с решениями Верховного суда, которые противоречат друг другу.

Сикора также считает, что "пытаясь разгрузить Верховный суд, законодатели рискуют окончательно "утопить" Высший совет правосудия (ВСП), который не является эталоном оперативности, в жалобах на судей".

"В законопроекте №2314 одним из оснований для кассационного обжалования предусмотрено вынесение дисциплинарным органом решения за дисциплинарный проступок в отношении коллегии судей, которая рассматривала апелляционную жалобу. Но законодатель забыл уточнить, за какой именно проступок следует предоставлять возможность подачи кассационной жалобы по данным основаниям. Например, несоблюдение сроков рассмотрения дел у нас в стране является скорее нормой, нежели исключением и, сейчас, ВСП может рассматривать жалобы больше двух лет, то есть решение суда можно пересмотреть через два года после того оно вступило в силу и было исполнено", - сказал он.

Сикора также подчеркивает, что "упразднение некоторых способов обеспечения иска или запрет использования способов обеспечения иска, которые не предусмотрены кодексами, негативно повлияет на судебные разбирательства".

"В наших правовых реалиях, где обеспечение иска больше имеет целью не обеспечить status quo до решения спора, а создать максимальные неудобства оппоненту, не все способы обеспечения иска смогут обезопасить предмет спора от негативных последствий которые могут произойти", - сказал он.

Вместе с тем, Сикора назвал позитивным предусмотренное законопроектом сокращение определений судов, которые подлежат кассационному обжалованию и объем отправки материалов дела для пересмотра, "поскольку распространена практика, когда оппонент, понимая плачевные перспективы судебного рассмотрения, начинает инициировать неосновательные встречные иски, ходатайства, которые справедливо отклоняются судами, но по желанию недобросовестной стороны, начинают колесить из инстанции в инстанцию (часто все материалы дела), что увеличивает сроки рассмотрения дела".

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке. Инициатором законопроекта №2314 от 25 октября выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Ассоциация юристов Украины заявила, что данный законопроект нуждается в доработке.