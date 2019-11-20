События

17:29 20.11.2019

Украинский катер "Никополь", задержанный РФ год назад, уже прибыл в Очаков

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Украинский катер "Никополь", задержанный РФ год назад, уже прибыл в Очаков

Корабли Военно-морских сил Украины, задержанные РФ год назад, начали прибывать в военную гавань г.Очаков Николаевской области, сообщает одесское издание "Думская".

"Первым сюда добрался бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав". Сейчас МБАК (малый бронированный артиллерийский картер – ИФ) отцепили, и два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к военному причалу", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным СМИ, второго бронекатера и буксира "Яны Капу" пока нет даже на горизонте, они подойдут позже.

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги Очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива с применением оружия украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября захваченные украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне. По результатам проверки командующий ВМС ВСУ сообщил, что возвращенные россиянами суда полностью "угроблены" и утратили самоходность: "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

В Минобороны напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей. Арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Теги: #рф #катер #никополь
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