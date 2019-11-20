Нужно создать стандартизированный подход для развития аюрведы и йоги в Украине

Для развития аюрведы и йоги в Украине и стопроцентной их эффективности нужно внедрить стандарты качества, считает посол республики Индия в Украине Партха Сапатхи.

По словам Сапатхи, стандартизация нужна для того, чтобы аюрведа воспринималась одинаково в Индии, Украине и других странах.

"Правительство Индии уделяет внимание внедрению качества и стандартизации. Качество касается как аюрведической продукции, так и сервисов для того, чтобы эффективность аюрведы была стопроцентной. Объединение этих принципов (стандартизации – ИФ) позволит эффективно распространять аюрведу в мире",- сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Посол отметил, что правительство Индии намерено распространить аюрведу по всему миру и сделать ее общепринятой. "Аюрведа – очень давняя традиция в Индии. По статистическим данным ее практикуют приблизительно 70% семей в Индии. Поэтому наше правительство фокусируется на распространении аюрведы по всему миру, чтобы сделать ее общепринятой", – сказал Сапатхи.

Сапатхи отмечает, что в Индии бизнес-сектор, продвигающий аюрведу (натуральные лекарства, аюрведические сервисы, в том числе разные виды туризма: медицинский, антистрессовый, курортный) достигает $4 млрд. "Аюрведа имеет такое большое значение, потому что, по нашим подсчетам, уровень этого сектора, если говорить о медицине и бизнесе, составляет около $4 млрд, и эта цифра может вырасти до $10 млрд к 2022 году", - сообщил посол..

Вместе с тем он уточнил, что большое внимание власти Индии уделяют и продвижению йоги, поскольку "йога более популярна, а индийская практика основывается на комбинации йоги и аюрведы, что позволит достичь гармонии в жизни".

В свою очередь глава правления Украинской ассоциации "Аюрведа-Йога" Сандвар Кундан сообщил, что к середине 2020 года в Украине создадут Институт йоги и Институт аюрведы.

"Аюрведа и йога распространена в разных странах – в Дубаи создали программу йоги в школах, есть пилот в Великобритании, есть много аюрведических центров в Европе, в Украине их порядка 30 по аюрведе и 150 по йоге. До средины следующего года будут созданы два института – один уже создан, это Украинский институт йоги, мы ждем аккредитации, и будет Институт аюрведы",- сказал он.