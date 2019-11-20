События

16:46 20.11.2019

Нужно создать стандартизированный подход для развития аюрведы и йоги в Украине

2 мин читать
Нужно создать стандартизированный подход для развития аюрведы и йоги в Украине

Для развития аюрведы и йоги в Украине и стопроцентной их эффективности нужно внедрить стандарты качества, считает посол республики Индия в Украине Партха Сапатхи.

По словам Сапатхи, стандартизация нужна для того, чтобы аюрведа воспринималась одинаково в Индии, Украине и других странах.

"Правительство Индии уделяет внимание внедрению качества и стандартизации. Качество касается как аюрведической продукции, так и сервисов для того, чтобы эффективность аюрведы была стопроцентной. Объединение этих принципов (стандартизации – ИФ) позволит эффективно распространять аюрведу в мире",- сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Посол отметил, что правительство Индии намерено распространить аюрведу по всему миру и сделать ее общепринятой. "Аюрведа – очень давняя традиция в Индии. По статистическим данным ее практикуют приблизительно 70% семей в Индии. Поэтому наше правительство фокусируется на распространении аюрведы по всему миру, чтобы сделать ее общепринятой", – сказал Сапатхи.

Сапатхи отмечает, что в Индии бизнес-сектор, продвигающий аюрведу (натуральные лекарства, аюрведические сервисы, в том числе разные виды туризма: медицинский, антистрессовый, курортный) достигает $4 млрд. "Аюрведа имеет такое большое значение, потому что, по нашим подсчетам, уровень этого сектора, если говорить о медицине и бизнесе, составляет около $4 млрд, и эта цифра может вырасти до $10 млрд к 2022 году", - сообщил посол..

Вместе с тем он уточнил, что большое внимание власти Индии уделяют и продвижению йоги, поскольку "йога более популярна, а индийская практика основывается на комбинации йоги и аюрведы, что позволит достичь гармонии в жизни".

В свою очередь глава правления Украинской ассоциации "Аюрведа-Йога" Сандвар Кундан сообщил, что к середине 2020 года в Украине создадут Институт йоги и Институт аюрведы.

"Аюрведа и йога распространена в разных странах – в Дубаи создали программу йоги в школах, есть пилот в Великобритании, есть много аюрведических центров в Европе, в Украине их порядка 30 по аюрведе и 150 по йоге. До средины следующего года будут созданы два института – один уже создан, это Украинский институт йоги, мы ждем аккредитации, и будет Институт аюрведы",- сказал он.

Теги: #йога #аюрведа #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:23 16.11.2019
Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

17:45 05.11.2019
Секретарь СНБО Данилов обсудил с послом Индии вопросы двустороннего сотрудничества

Секретарь СНБО Данилов обсудил с послом Индии вопросы двустороннего сотрудничества

19:21 15.10.2019
Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд

Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд

14:30 07.10.2019
Индийский гостиничный сервис OYO привлекает $1,5 млрд финансирования, оценен в $10 млрд

Индийский гостиничный сервис OYO привлекает $1,5 млрд финансирования, оценен в $10 млрд

03:38 07.09.2019
Неудачей закончилась посадка индийского лунного модуля на поверхность естественного спутника Земли

Неудачей закончилась посадка индийского лунного модуля на поверхность естественного спутника Земли

23:52 20.08.2019
Джонсон в разговоре с Моди призвал Индию и Пакистан самим решать проблему Кашмира

Джонсон в разговоре с Моди призвал Индию и Пакистан самим решать проблему Кашмира

18:41 15.08.2019
В Пакистане сообщают о гибели пакистанских и индийских военных при перестрелке в Кашмире, в Индии опровергают гибель своих солдат

В Пакистане сообщают о гибели пакистанских и индийских военных при перестрелке в Кашмире, в Индии опровергают гибель своих солдат

10:48 14.08.2019
Индийская лунная станция отправилась с орбиты Земли к Луне

Индийская лунная станция отправилась с орбиты Земли к Луне

10:24 14.08.2019
Губернатор Джамму и Кашмира пообещал облегчить комендантский час, но интернет останется заблокированным

Губернатор Джамму и Кашмира пообещал облегчить комендантский час, но интернет останется заблокированным

17:33 11.08.2019
Пакистанский премьер обвинил Индию в намерении провести этнические чистки в Кашмире

Пакистанский премьер обвинил Индию в намерении провести этнические чистки в Кашмире

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор Украины отрицает общение с представителями других государств касательно дела "Бурсимы"

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета

Украина недополучила более $35 млн, выделенных США на военную помощь

В Одесской области дельцы незаконно добыли песка на 50млн грн

Возвращенные РФ Украине суда своим ходом не идут, россияне их угробили – Воронченко

В Украине в четверг похолодает, ожидаются сильные порывы ветра

Боевики с полуночи один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС - Минобороны

Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Святошинском районе Киева

Вандалы забросали камнями скоростной поезд Киев-Одесса, никто не пострадал – "Укрзализныця"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА