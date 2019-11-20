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16:23 20.11.2019

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

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Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии раньше срока восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской.

"Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать? Переговоры об этом продолжались так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать. Каждый раз, как приезжал, мост люди просили больше всего. Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую", - написал он на своей странице в Facebook после посещения Станицы Луганской в среду.

Как сообщалось, Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планировалось установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.

Теги: #станица_луганская #зеленский #мост
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