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15:12 20.11.2019

В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета

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В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета

В Кременчуге Полтавской области нашли застреленным в автомобиле депутата Кременчугского районного совета от фракции "Укроп" Андрея Гаврилова, сообщают местные СМИ в среду.

По информации интернет-издания "Полтавщина", автомобиль обнаружили в районе кондитерской компании "Лукас", недалеко от школы-интерната № 21 в Кременчуге. Гаврилов находился внутри салона машины с огнестрельным ранением, автомобиль был закрыт изнутри и заведен.

В свою очередь полиция Полтавской области на своей странице в Фейсбуке сообщает, что устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

"Сегодня, около 10, в автомобиле "Тойота" обнаружено тело 47-летнего жителя Кременчугского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По информации сайта Кременчугского районного совета, Гаврилов был депутатом фракции политической партии "Украинское объединение "Укроп", возглавлял Комиссию по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией. Также Гаврилов был предпринимателем, владельцем ООО "Кременчугская продовольственная компания".

Теги: #смерть #райсовет #кременчуг
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