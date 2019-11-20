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14:19 20.11.2019

Возвращенные РФ Украине суда своим ходом не идут, россияне их угробили – Воронченко

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Возвращенные РФ Украине суда своим ходом не идут, россияне их угробили – Воронченко

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявляет, что возвращенные россиянами украинскуой стороне малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", полностью "угроблены".

"В настоящее время они только подходят к территориальным водам. В 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - сказал Воронченко в комментарии "4 каналу" в среду.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября захваченные украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне. В МИД Украины заявили, что после возвращения суден будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, в каком они состоянии и были ли изъяты из них оборудование и документация.

В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей. Арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Теги: #всу #рф #катер #воронченко
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