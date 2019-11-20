Боевики с полуночи один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, и по состоянию на 12:00 сегодня, 20 ноября российско-оккупационные войска нарушили режим тишины один раз. На Донецком направлении из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе Березового", - сказал капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Минобороны на брифинге в Киеве.

Так, по состоянию на сейчас, ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими защитниками.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение суток не зафиксировано" – отметили в Минобороны.