События

12:55 20.11.2019

Боевики с полуночи один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС - Минобороны

1 мин читать
Боевики с полуночи один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, и по состоянию на 12:00 сегодня, 20 ноября российско-оккупационные войска нарушили режим тишины один раз. На Донецком направлении из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе Березового", - сказал капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Минобороны на брифинге в Киеве.

Так, по состоянию на сейчас, ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими защитниками.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение суток не зафиксировано" – отметили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #боевики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:06 20.11.2019
Навчання загальновійськового резерву ОМБр ЗСУ з відбиття наступу бойовиків відбулися в районі відведення важкого озброєння ООС на Донбасі

Навчання загальновійськового резерву ОМБр ЗСУ з відбиття наступу бойовиків відбулися в районі відведення важкого озброєння ООС на Донбасі

10:00 20.11.2019
Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

07:15 20.11.2019
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:39 19.11.2019
Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе сначала суток

Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе сначала суток

17:15 19.11.2019
Пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу – глава МИД Германии

Пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу – глава МИД Германии

13:39 19.11.2019
Зеленский хотел бы разговора в "нормандском формате" о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе

Зеленский хотел бы разговора в "нормандском формате" о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе

13:26 19.11.2019
"Формулу Штайнмайера" можно имплементировать лишь после создания условий для выборов на Донбассе, то есть нескоро, отмечает посол Германии

"Формулу Штайнмайера" можно имплементировать лишь после создания условий для выборов на Донбассе, то есть нескоро, отмечает посол Германии

13:09 19.11.2019
Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи на Донбассе, потерь нет – Минобороны

Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи на Донбассе, потерь нет – Минобороны

12:54 19.11.2019
"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

10:56 19.11.2019
Лидеры "нормандской четверки", возможно, подпишут рамочный документ по урегулированию на Донбассе – источник

Лидеры "нормандской четверки", возможно, подпишут рамочный документ по урегулированию на Донбассе – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в четверг похолодает, ожидаются сильные порывы ветра

Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Святошинском районе Киева

Вандалы забросали камнями скоростной поезд Киев-Одесса, никто не пострадал – "Укрзализныця"

Спасатели ликвидируют пожар шахте "Северная" в Донецкой области - ГСЧС

В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

В Киеве в результате ДТП погибли 2 человека, еще 11 пострадали

Замглавы Харьковского облсовета причастен к лоббированию интересов группы, создавшей фиктивные предприятия и побеждавшей на тендерах

Задержанных у парламента Грузии оппозиционеров отпустили из-под стражи

В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Китай заявил протест США в связи с одобрением американским Сенатом законопроекта по Гонконгу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА