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11:06 20.11.2019

Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Святошинском районе Киева

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Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Святошинском районе Киева

На улице Зодчих в Святошинском районе Киева минувшей ночью на полосе встречного движения произошло столкновение двух автомобилей, вследствие которого погибли два человека, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Предварительно полицейские установили, что водитель, управляя автомобилем "Тойота" двигался по проезжей части на улице Зодчих. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес", - сообщает в среду Отдел коммуникации полиции Киева.

В результате ДТП 25-летний водитель и 21-летний пассажир "Тойота" погибли на месте, а трех других его пассажиров 1997, 1996, 1998 годов рождения госпитализировали. Кроме этого, пострадали еще пять человек: 46-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" и четверо пассажиров, 1951, 1956, 1957 и 1964 рождения, которых с травами различной степени тяжести доставили в больницу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Теги: #киев #дтп
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