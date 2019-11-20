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10:25 20.11.2019

Вандалы забросали камнями скоростной поезд Киев-Одесса, никто не пострадал – "Укрзализныця"

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Вандалы забросали камнями скоростной поезд Киев-Одесса, никто не пострадал – "Укрзализныця"

Вандалы забросали камнями скоростной поезд № 763 Киев-Одесса в Фастовском районе Киевской области.

Как сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев), в результате инцидента в четырех вагонах разбиты шесть боковых стеклопакетов. Никто не пострадал.

Железнодорожники сообщили о происшествии правоохранителям.

Согласно информации УЗ, аналогичные инциденты произошли недавно и со скоростными поездами харьковского, запорожского и криворожского направлений.

В целом с начала 2019 года хулиганы разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Сумма убытков превышает 350 тыс. грн.

При этом в "Укрзализныци" отметили, что за указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность. Так, полиция открыла уголовное производство против хулиганов, которые в мае текущего года забросали камнями скоростной поезд № 716 Перемышль-Киев.

Теги: #вандалы #укрзализныця
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