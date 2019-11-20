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10:11 20.11.2019

Спасатели ликвидируют пожар шахте "Северная" в Донецкой области - ГСЧС

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Спасатели ликвидируют пожар шахте "Северная" в Донецкой области - ГСЧС

На шахте "Северная" (пгт Северное Торецкого горсовета Донецкой обл.) утром в среду произошел пожар, все работы на предприятии остановлены, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"20 ноября в 5:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на шахте "Северная" ГП "Торецкуголь", расположенной в пгт Северное Торецкого горсовета", -сказано в сообщении.

Спасатели выяснили, что горит кровля административного здания на площади 1500 кв. м.

"Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Информация о погибших и пострадавших в Главное управление не поступала", - отметили в ГСЧС.

В 07:45 пожар был локализован, продолжается ликвидация пожара. Причина пожара устанавливается.

Теги: #донецкая_область #гсчс #шахта #пожар #северная
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