Спасатели ликвидируют пожар шахте "Северная" в Донецкой области - ГСЧС

На шахте "Северная" (пгт Северное Торецкого горсовета Донецкой обл.) утром в среду произошел пожар, все работы на предприятии остановлены, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"20 ноября в 5:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на шахте "Северная" ГП "Торецкуголь", расположенной в пгт Северное Торецкого горсовета", -сказано в сообщении.

Спасатели выяснили, что горит кровля административного здания на площади 1500 кв. м.

"Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Информация о погибших и пострадавших в Главное управление не поступала", - отметили в ГСЧС.

В 07:45 пожар был локализован, продолжается ликвидация пожара. Причина пожара устанавливается.