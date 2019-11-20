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10:00 20.11.2019

Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

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Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

В районе отвода тяжелого вооружения операции Объединенных сил в Донецкой области состоялись очередные учения общевойскового резерва отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщает информагентство Минобороны страны "АрмияInform".

"По легенде учений, противник продолжает вооруженный конфликт на территории Донецкой области вдоль линии фронта. В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и находится в готовности перейти в атаку. Впоследствии противник пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск проходом через минные заграждения силами танкового батальона. Далее он продолжает наступление и закрепляется на выгодном рубеже", - говорится в обнародованном в среду утром на сайте министерстве сообщении.

Вместе с тем, говорится в информации, по сигналу тревоги в район сосредоточения отправляются резервы бригады. Подразделения проводят подготовку техники к применению, выходят на огневой рубеж и наносят максимальное огневое поражение противнику, который наступает. Уже после окончания контратаки происходит восстановление войск для обороны переднего края.

В настоящее время общевойсковые резервы соединения состоят из танковых и противотанковых артиллерийских подразделений.

Во время занятия отработаны выход танковых подразделений на огневой рубеж и стрельба с закрытых огневых позиций, а также преодоление минно-взрывных заграждений. В частности инженерно-саперные подразделения бригады отрабатывали действия на минных полях во время наступления.

Сначала бригадные саперы отработали разминирование противотанкового участка местности, чтобы пройти его бронетехникой. В дальнейшем были отработаны действия с зарядом разминирования ЗРП "Тропа". Этот способ используют, когда во время наступления надо создать для личного состава проход через минно-взрывные заграждения.

После преодоления минных заграждений одно из танковых подразделений вышло на огневой рубеж, нанесло поражение противнику и отошло в безопасный район на доукомплектование. В то же время другая танковая рота обошла противника, который этого не ожидал, с флангов и обстреляло, нанеся ему серьезные потери.

Во время учений, прежде всего, отработаны мобильность, быстрота действий и взаимодействие подразделений. Тренировке резервов в соединении уделяется много внимания, поэтому подобные мероприятия проводятся, как минимум, раз в месяц как днем, так и ночью.

Теги: #всу #оос #ордло #резервы
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