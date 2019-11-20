В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

Работники Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве зарегистрировали пять случаев острой кишечной инфекции среди студентов, возможно, связанных с употреблением пищи в ресторане столичной гостиницы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Госпродпотребслужбы, 18 ноября должностные лица ведомства провели внеплановое мероприятие государственного контроля (инспектирование), по результатам которого установлены нарушения требований закона "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов".

В частности, говорится в сообщении, гостиница не представила сведения о государственной регистрации мощности оператора рынка; мощности не поддерживаются в чистоте; частично повреждено покрытие стен и пола в раздаточной; не обеспечено размещение пищевых отходов в закрытых контейнерах, сконструированных для максимального уровня защиты.

В ходе внепланового инспектирования отобраны смывы с объектов окружающей среды для лабораторных исследований.

"Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве приняты меры: выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства; принято решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов; направлено письмо в адрес районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве о принятии мер реагирования, по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 19 ноября прекращена деятельность по обороту пищевых продуктов в гостиничном комплексе в связи с несоблюдением оператором рынка законодательства Украины о безопасности и качестве пищевых продуктов.