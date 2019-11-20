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08:29 20.11.2019

Задержанных у парламента Грузии оппозиционеров отпустили из-под стражи

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Задержанных у парламента Грузии оппозиционеров отпустили из-под стражи

Тбилисский городской суд в ночь на среду освободил из-под стражи 36 задержанных 18 ноября у здания парламента участников акции протеста.

МВД Грузии предъявило всем задержанным обвинения в неподчинении требованиям полиции и мелком хулиганстве.

Решением суда рассмотрение дела по совершенным гражданами административным правонарушениям по существу будет рассмотрено позднее.

Вместе с тем суд принял решение рассмотреть отдельно дело об административном правонарушении, совершенном на акции у парламента лидером оппозиционной партии "Гирчи" ("Шишки") Зурабом Джапаридзе, ранее освобожденным под подписку.

Лидеры оппозиции и их сторонники 18 ноября блокировали входы в здание парламента. Силами полицейского спецназа входы в парламент были разблокированы. Были задержаны 37 участников акции, оказывавших сопротивление полиции.

Теги: #грузия #задержанные #суд #протесты
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