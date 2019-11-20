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08:15 20.11.2019

В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

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В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 20 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области, утром 20 ноября туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в среду утром.

Теги: #гсчс #погода #украина
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