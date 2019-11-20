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07:15 20.11.2019

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно…Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов: дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Гнутово – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Крымское, Южное, Зализное, Луганское, Кондрашевская Новая.

"С начала этого текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березового. Потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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