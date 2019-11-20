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01:01 20.11.2019

Данилюк утверждает, что в шутку предлагал американцу Виндману стать министром обороны Украины

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Данилюк утверждает, что в шутку предлагал американцу Виндману стать министром обороны Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк заверил, что шутил, когда предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США - подполковнику Александру Виндману - стать украинским министром обороны.

"Это явно была шутка", - сказал он изданию The Daily Beast. "Мы оба улыбнулись и посмеялись", - добавил Данилюк.

По его словам, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос. Собеседник издания рассказал, что сначала они обсудили с Виндманом, выходцем из Украины, что в советские времена они жили недалеко друг от друга. Затем Данилюк пошутил по поводу должности министра обороны.

Эти объяснения не совсем сходятся с версией, которую ранее Виндман озвучил на слушаниях в палате представителей США по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу. По словам сотрудника СНБ, Данилюк предлагал ему пост министра обороны не один, а три раза.

"Я американец... и я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман.

Он подчеркнул, что ситуация показалась ему "несколько комичной", однако не стал на слушаниях квалифицировать беседу как шутку. Также он сообщил, что не выражал интереса к этому предложению и сообщил о беседах с Данилюком своему руководству, не придавшему им особого значения.

Теги: #министерство #сша #украина
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