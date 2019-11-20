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00:35 20.11.2019

Украина закончит сотрудничество с МВФ в 2023 году – Маркарова

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Украина закончит сотрудничество с МВФ в 2023 году – Маркарова

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ - ред.). Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - рассказала Маркарова в интервью изданию "Громадське".

По словам министра финансов, правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве.

"Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволить провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должно позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", - подытожила Маркарова.

Как сообщалось, 14 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

Теги: #украина #маркарова #мвф
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