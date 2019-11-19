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23:57 19.11.2019

В Вашингтоне ожидают попыток Ирана закупить танки и самолеты у России и Китая после снятия эмбарго ООН

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В Вашингтоне ожидают попыток Ирана закупить танки и самолеты у России и Китая после снятия эмбарго ООН

Иран, вероятно, будет предпринимать попытки закупить новейшие истребители и танки в 2020 году, когда истечет срок действия эмбарго ООН на поставку оружия этой стране, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника американских разведслужб.

По данным собеседника агентства, Иран, вероятно, будет закупать танки и самолеты у России и Китая.

По оценке разведывательного управления Минобороны США, Иран нацелен на то, чтобы стать доминирующей силой на Ближнем Востоке, рассказал собеседник агентства. Также в Вашингтоне заявляют, что Иран успешно ведет работу над ракетами и стремительно совершенствуется в создании ударных беспилотников.

Теги: #сша #планы #иран #оборона
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