Гончарук и Маас обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетическую безопасность ЕС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел рабочую встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, где обсуждались энергетическая безопасность Европейского Союза, а также экономическое сотрудничество между Украиной и Германией, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина надеется на полное взаимопонимание с Германией относительно газопроводов, соединяющих Германию с третьими странами.

"Однако мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении "Северного потока-2" из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым ", - отметил глава правительства.

Алексей Гончарук убежден, что "Северный поток-2" - это политический, а не бизнес-проект, направленный на усиление влияния РФ на европейские страны.

Премьер-министр также отметил, что впереди сложные переговоры по транзиту газа: "Мы рассчитываем на то, что участие Германии в консультациях способствующих продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях и европейских практиках".

Премьер-министр подчеркнул, что Германия является одним из главных партнеров и Украина ценит масштабную помощь, оказываемая нашей стране. Он поблагодарил немецкую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.