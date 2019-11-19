События

21:14 19.11.2019

В Хмельницкой области мужчина привязал собаку к автомобилю и протянул по дороге

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В Хмельницкой области мужчина привязал собаку к автомобилю и протянул по дороге

В Хмельницкой области мужчина привязал собаку к буксировочному крюку и волочил за автомобилем, полиция открыла уголовное производство.

"О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушения", - сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.

Так, пострадавшую собаку доставили в ветеринарное учреждения, где ей оказали медицинскую помощь, после медики передали животное волонтерам.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины по факту издевательства над собакой. За обращение с животными с особой жестокостью предусматривается лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщает в Фейсбук организация по защите животных "Спаси жизнь", привязал свою собаку на цепь к автомобилю и протащил ее около 1,5 км бывший заммэра Хмельницкого, директор Госархива области Владимир Байдич.

Теги: #хмельницкая_область #полиция #собака
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