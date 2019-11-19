Экс-глава Апелляционного суда Киева Чернушенко подал в суд на Нацполицию и СБУ

Бывший председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко подал иск к Национальной полиции Украины и ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

"Истец просит суд обязать Нацполицию исключить из базы розыска Министерства внутренних дел Украины его персональные данные", - сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Среди других требований иска – признать противоправным бездействие ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Нацполиции относительно исключения из базы розыска МВД персональных данных Чернушенко.

"Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле", - сказано в сообщении.